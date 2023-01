Kwartiermakers Nederlands nationaal slavernijmuseum bezoeken Suriname

Het College van Amsterdam heeft in aanloop naar het realiseren van het nationaal slavernijmuseum, dat een belangrijke bijdrage moet leveren aan de erkenning en herkenning van de slavernijgeschiedenis van Amsterdam en van Nederland, kwartiermakers aangesteld.

De kwartiermakers brengen van 21 tot en met 24 januari 2023 een werkbezoek aan Suriname. Het bezoek aan Suriname is onderdeel van een werkreis waarin ook de zes Caribische eilanden die onderdeel zijn van het Koninkrijk worden bezocht.

Er zullen gesprekken gevoerd worden met vertegenwoordigers van de kunst- en cultuur sector in Suriname, om na te gaan welke verwachtingen er zijn ten aanzien van het museum. En niet minder belangrijk is om op de eilanden en in Suriname een netwerk op te bouwen en mensen onderdeel te maken van het proces.

De delegatie bestaat uit:

• Peggy Brandon – Kwartiermaker (Museale Invulling)

• John Leerdam – Kwartiermaker (Maatschappelijk, Fondsenwerving en politieke contacten)

• Diana Landsveld – vertegenwoordiger Gemeente Amsterdam/ hoofd Onderwijs, Cultuur, Jeugd, Diversiteit & Inclusie

• Irene van Renselaar – Senior Beleidsadviseur Min. OCW voor Cultureel Erfgoed, Slavernij en

Kunsten

De kwartiermakers zullen de resultaten van de bijeenkomsten vastleggen zodat deze gebruikt kunnen worden voor de verdere besluitvorming.