Politie grijpt in en voorkomt gevecht tussen jeugdigen bij school

De politie in Suriname kreeg vandaag een tip dat een groep jongens zich voor de Christus Koningschool zou verzamelen, vermoedelijk om de confrontatie met een andere groep aan te gaan.

De politie observeerde de situatie en zag daadwerkelijk jeugdigen voor de school verschijnen. Het zou gaan om een ‘gang’. De autoriteiten besloten in te grijpen en lieten de jongens allemaal plat liggen op de grond (foto).

Bij het fouilleren zijn scherpe voorwerpen aangetroffen bij enkele jongens. Ze werden daarna naar het bureau afgevoerd.

Gisteren was er ook al een vechtpartij bij een Surinaamse school, waarbij rake klappen vielen. Of de gebeurtenis vandaag een vervolg is van de gevechten gisteren wordt onderzocht.

De afdeling Jeugdzaken, de politie van Nieuwe Haven en Uitvlugt alsook de buurtmanagers Nibte en Tevreden waren betrokken bij deze actie.