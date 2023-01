Doorrijder aanrijding meldt zich; verklaart in paniek te zijn doorgereden

De automobilist Johny P. (54), die op dinsdag 3 januari de 21-jarige bromfietser Narin had aangereden en daarna doorreed, heeft zich gemeld bij de politie. Dit aanrijding gebeurde op de kruising gevormd door de DC B.J. Parabirsingweg en de Walther Hewittstraat in Nickerie.

Johny meldde zich na twee weken bij de politie aan. Hij verklaarde, dat hij in paniek was weggereden. Omdat de autobestuurder de bromfietser in hulpeloze toestand had achtergelaten en zich niet binnen vier uren bij de politie had aangemeld, werd hij dinsdag na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De emotionele moeder van de bromfietser gaf in een eerder gesprek aan de redactie van Waterkant.Net te kennen dat ze maar één kind heeft. Op die bewuste dag waren zij en haar man in verband met een sterfgeval in Paramaribo. Omstreeks 14.15u kreeg ze een telefoontje dat haar zoon betrokken was bij een aanrijding en dat hij opgenomen is in het ziekenhuis.

De redactie verneemt van getuigen dat de jongeman aan de DC J.B. Parabirsingweg reed toen hij bij de kruising met de Walther Hewittstraat door de autobestuurder werd aangereden. Na de aanrijding reed de vermoedelijke veroorzaker door.

De politie van Nickerie had de auto reeds achterhaald, maar van de bestuurder ontbrak toen elk spoor. Nadat de verdachte dit door had begaf hij zich naar de politiepost. De verdachte is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs, dat thans door de politie is ingevorderd.