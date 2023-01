Gevecht tussen vrouwen ontaardt in kappartij

Een gevecht tussen twee vrouwen in Suriname is dinsdag ontaard in een kappartij. Het tweetal kreeg mot, waarbij ze elkaar over en weer hebben uitgescholden.

Dit mondde uit in een handgemeen, waarbij de verdachte A.V. een houwer pakte en daarmee de andere te lijf ging. Ze zwaaide met de houwer in de richting van het slachtoffer, dat geraakt werd aan haar duim.

De politie van Latour werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek.

Het slachtoffer werd met een geneeskundige verklaring verwezen naar een arts voor behandeling, terwijl de verdachte A.V. voor poging doodslag en poging zware mishandeling is ingerekend.