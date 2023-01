Stichting Brasa Brada ana Sisa mag rekenen op ondersteuning ministerie AWJ

Het opendeurbeleid van minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), draagt erbij toe dat personen en organisaties opstaan en hun schouders zetten onder het vele werk om jeugdigen een steun in de rug te zijn.

Zo heeft de pas opgerichte buurtorganisatie, de stichting Brasa Brada ana Sisa (BBaS), op eigen verzoek de minister en directie van het directoraat Jeugdzaken in Suriname, op dinsdag 17 januari geïnformeerd over haar activiteiten die zijn gericht op gemeenschapsontwikkeling en het zelfredzaam maken van jongeren.

De stichting richt zich op jongeren van tussen 12 en 24 jaar die wonen in de omgeving van de Vredenburg Serie A in het district Wanica. Het woongebied is kinderrijk en is een thuis voor veel jeugdigen die recht hebben op een toekomstperspectief.

Minister Mac Andrew is ingenomen met het gegeven dat vanuit woonwijken er steeds meer initiatieven worden genomen om Surinaamse jongeren te begeleiden en positief bezig te houden.

Voor de vorming van jongeren tot volwaardige burgers in de maatschappij geldt volgens hem all hands on deck. Tegen deze achtergrond juicht de bewindsman het initiatief van de buurtorganisatie toe. Zij mag volgens hem op ondersteuning van het ministerie rekenen, zeker als het gaat om kansarme en risicojongeren.

Het ministerie biedt aan deze groep landelijk vaktrainingen en ondernemerschapstrainingen aan met de bedoeling dat ze door de opgedane kennis en vaardigheden volwaardig kunnen participeren in de samenleving, hetzij als werknemer of kleine zelfstandige.

De bewindsman zal met zijn directie zich nog persoonlijk oriënteren op de werklocatie van de organisatie om de jongeren te bemoedigen, maar ook om na te gaan hoe het ministerie het werk kan ondersteunen.

Bianca van Leeuwaarde, voorzitter van BBaS en haar bestuur hebben de minister en zijn directie geïnformeerd over hun begeleidingsactiviteiten naar de jongeren toe. Zo wordt er geestelijke zorg verleend aan jongeren die in een dip zitten. Verder wordt er met hen aan landbouw en veeteelt gedaan en worden de jongeren middels educatieve activiteiten op het goede spoor gehouden.

De stichting heeft een multifunctioneel complex dat als hotspot dient voor de jongeren. Hier vinden de begeleidingsactiviteiten plaats en worden de jongeren opgevangen.

Van Leeuwaarde is verheugd dat de minister met zijn team zal langslopen. Ze kijkt ernaar uit hoe samengewerkt kan worden aan de jeugd van de omgeving.