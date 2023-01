Automobilist spoorloos na aanrijden bromfietser

Moeder Aartie in Suriname zit met de handen in het haar; ze weet zich geen raad meer. Haar 21-jarige zoon Narin is in de nacht van dinsdag 3 januari op zijn bromfiets door een auto aangereden, op de kruising gevormd door de DC B.J. Parabirsingweg en de Walther Hewittstraat in Nickerie.

Vernomen wordt dat autobestuurder die Narin op zijn bromfiets aanreed, hem na de aanrijding in hulpeloze toestand heeft achtergelaten. Van de automobilist ontbreekt nog elk spoor.

De emotionele moeder zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat ze maar één kind heeft. Op die bewuste dag waren zij en haar man in verband met een sterfgeval in Paramaribo. Omstreeks 02.15u kreeg ze een telefoontje dat haar zoon betrokken was bij een aanrijding en dat hij opgenomen is in het ziekenhuis.

“Mijn zoon is student van het Covab. Hij heeft vanwege de aanrijding een metalen plaat gehad in zijn been. We willen dat de dader zich aanmeld bij de politie en alle medische kosten vergoed”, aldus de moeder.

De redactie verneemt van getuigen dat de jongeman aan de DC J.B. Parabirsingweg reed toen hij bij de kruising met de Walther Hewittstraat door de autobestuurder werd aangereden. Na de aanrijding reed de vermoedelijke veroorzaker door.

De politie van Nickerie heeft de auto reeds achterhaald, maar van de bestuurder ontbreekt nog elk spoor. De aanhouding is een kwestie van tijd, omdat de gegevens van de automobilist al bekend zijn bij het Korps Politie Suriname.