Woordenwisseling eindigt in steekpartij; slachtoffer gewond afgevoerd

Een 26-jarige man in Suriname heeft vanmiddag steekwonden in rug en hand opgelopen, aan de Lachmanweg in het politie ressort Latour. Na de steekpartij maakte de verdachte, die bekend is bij het slachtoffer, zich uit de voeten.

De mannen hadden rond 14:15 een woordenwisseling waarbij de verdachte plotseling een mes te voorschijn haalde en het slachtoffer ermee verwondde. De Surinaamse politie werd gealarmeerd die op onderzoek uit ging.

Een ambulance werd ingeschakeld om het slachtoffer naar het ziekenhuis af te voeren voor verdere medische hulp.

Aan de aanhouding van de verdachte wordt gewerkt.