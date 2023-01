14-jarige bewerkt leeftijdsgenoot met kapotte bierfles

De 14-jarige S.N. is dinsdag door de politie in Suriname in verzekering gesteld, nadat hij een leeftijdsgenoot met een kapotte bierfles had bewerkt.

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte zonder toestemming bierflessen had weggenomen. Hiervoor werd de politie ingeschakeld, wat de verdachte kwaad heeft gemaakt.

Hij pakte een fles en sloeg die stuk. Vervolgens stak hij de andere jongen daarmee. De politie van Latour werd ingeschakeld, die de 14-jarige S.N. naar het politiebureau heeft overgebracht. Het slachtoffer werd na medische behandeling huiswaarts gestuurd.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is S.N. in verzekering gesteld.

Het verdere onderzoek is overgedragen aan Jeugdzaken.