Camerabeelden bevestigen verklaring inspecteur dat hij werd vastgegrepen

De man die in de nacht van dinsdag op woensdag 18 januari door een politie-inspecteur werd doodgeschoten aan de Eugène Albert Gesselstraat in Suriname, is een ex-militair genaamd Mijnals meer bekend als ‘Lanti’.

Mijnals werd in 2019 door de Krijgsraad bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens bezit van hennep en cocaïne. Tijdens onderzoek op zijn levenloos lichaam afgelopen nacht, trof de politie een hoeveelheid sukru en hasj verborgen in zijn onderbroek aan.

Volgens enkel mannen ter plaatse was hij aan het hosselen. Eerder op de avond had de Surinaamse politie een groep mannen van de hoek verwijderd waar ‘Lanti’ ook bij was. Hij keerde terug met voor hem het noodlottig gevolg. Wat er is gebeurd, is op camerabeelden te zien die rondgaan op social media.

Op de beelden is te zien dat de politie-inspecteur uit zijn auto stapt, nadat iemand zijn portier open deed zoals hij eerder verklaarde tegenover Waterkant.Net. De politieman en Mijnals, die aan de kant van het portier stond, raakten daarna in een woordenwisseling. Toen de inspecteur al pratend met Mijnals terug liep naar de auto en weer plaats wilde nemen achter het stuur om zijn weg te vervolgen, werd hij ineens van achteren vastgegrepen door Mijnals (foto).

Waarom Mijnals dat deed en wat hij van plan was, is niet duidelijk. Wellicht probeerde hij het wapen van de politieman te pakken. De inspecteur probeerde zich los te maken en zijn vuurwapen te pakken. Op de beelden is te zien dat Mijnals hem dan wegduwt en wegrent en de agent in een draai een schot lost op Mijnals die meteen neervalt.

De politie-inspecteur werd naar het bureau meegenomen maar is na verhoor heengezonden. Zijn vuistvuurwapen en voertuig zijn hangende het onderzoek wel in beslag genomen. Het ontzielde lichaam van Mijnals is afgestaan aan de nabestaanden voor de uitvaart.