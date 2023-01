Hondje gered uit snikhete kofferbak van auto

Arbeiders die vanmiddag in de omgeving van de Auguststraat in Suriname bezig waren, troffen rond 15.00u een hondje in een gesloten voertuig aan. Het gejank van de hond trok hun aandacht waarna ze poolshoogte namen. De politie werd gealarmeerd waarna buurtmanager Rudy Tevrede en een collega van post Uitvlugt gelijk op onderzoek uitgingen.

Er werd een sleepdienst ingeschakeld om het voertuig open te krijgen waarna de hond in de snikhete kofferbak werd aangetroffen.

Naar verluidt is het diertje al tijd opgesloten in het voertuig en komt een man af en toe een kijkje nemen. Het viel de buurtbewoners op de man al langer dan een dag niet kwam opdagen. De hond in de hete kofferbak bleef vandaag aan een stuk door janken, wat aandacht van de buren en de arbeiders trok.

Nadat de kofferbak werd open gemaakt kreeg de hond gelijk water (foto). De eigenaar voertuig heeft zich later bij de Surinaamse politie gemeld. Hij geef toe de hond in de kofferbak te hebben achtergelaten. Hij werd ernstig aangesproken en opgedragen de kosten van de sleepdienst te betalen.

De man wil zijn hond terug, maar dat werd hem verboden. Het diertje is inmiddels in het asiel waar hij in goede handen is (foto onder):