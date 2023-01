Bekende ondernemer Dilip Sardjoe (73) overleden na ziekte

De bekende Surinaamse top ondernemer Dilip Sardjoe is dit weekend op 73-jarige leeftijd in Nederland overleden. Sardjoe, CEO en eigenaar van Rudisa Holdingmaatschappij N.V., was al een tijdje ziek en was voor medische behandeling naar Nederland vertrokken.

Hij wordt gezien als de succesvolste, maar ook meest omstreden en rijkste zakenman van Suriname en begon zijn carrière kort nadat hij de middelbare school op jonge leeftijd had verlaten. Hij startte als kleine handelaar en heeft zelfstandig Rudisa International in 1975 opgericht.

Als een ‘salesman’, verzekeringsagent en ondernemer slaagde hij erin om voor zijn 25e verjaardag een solide financiёle basis te leggen voor zijn zakelijk imperium bestaande uit meer dan 17 nationale bedrijven maar ook bedrijven in het buitenland. Hij vergaarde zijn fortuin met de import van goederen en is daarnaast vertegenwoordiger van diverse internationale merken in Suriname.

Sardjoe was jaren sponsor van de Verenigde Hervormingspartij (VHP) maar stapte in 1994 met een aantal dissidenten uit de partij en was medeoprichter van de Basispartij voor Vernieuwing en Democratie (BVD). De BVD ging samenwerking aan met de Nationale Democratische Partij (NDP) van ex-dictator Desi Bouterse en hielp daarmee de regering van diens partijgenoot Jules Wijdenbosch in het zadel.