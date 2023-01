Revolver aangetroffen bij aanhouding verdachten door RBTP

In de vroege ochtend van zondag 15 januari heeft het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) drie verdachten aangehouden bij servicestation Go2 te Latour. Het gaat om Giovanni B. (36), Ronaldo B. (39) en Melding W. (36).

Milton Bisschop woordvoerder van het Korps Politie Suriname geeft aan dat de verdachten tijdens opsporingswerkzaamheden van de interventie eenheid werden gesignaleerd in een voertuig op voormelde locatie.

Hij geeft aan dat na onderzoek een revolver en kostbare goederen, die vermoedelijk van misdrijf afkomstig zijn, werden aangetroffen en in beslag zijn genomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om gouden sieraden.

De verdachten alsook de in beslag genomen goederen zijn overgedragen aan de politie van station Latour. Over het lot van de verdachten zal later op de dag een beslissing worden genomen, aldus de woordvoerder van de Surinaamse politie.