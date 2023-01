Vrouwelijke DNV’er als verdachte aangehouden in zaak beroving halsketting

Het is de politie in Suriname gelukt om twee en mannen en een vrouw in beeld te brengen in een berovingszaak, die in de maand december 2022 plaatsvond te Flora. Daarbij werd een vrouw op brute wijze van haar halsketting beroofd.

Tijdens de beroving werden schoten gelost, maar niemand werd geraakt.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat één van de verdachten lid is van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Het gaat om de 38-jarige Sadia E. Wat haar betrokkenheid is moet onderzoek nog uitwijzen.

De vrouw werd samen met de andere twee verdachten Damien N. (34) en Miquel M. (38) aangehouden na intensief speurwerk van de recherche, het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en DNV.

Ze werden ter voorgeleiding naar het politiebureau overgebracht en zijn alle drie in verzekering gesteld. In het belang van het onderzoek is het voertuig dat werd gebruikt tijdens de beroving in beslag genomen.

Het onderzoek door de Surinaamse politie in deze zaak duurt voort.