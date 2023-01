Cambiokoersen opnieuw gestegen; SRD 40 voor US-dollar en euro niet onmogelijk

De cambiokoersen in Suriname zijn opnieuw gestegen naar een ongekende hoogte. Volgens verschillende economen komt de stijging doordat de vraag naar vreemde valuta nog steeds groter is dan het aanbod. Zij beweren dat een wisselkoers van boven de SRD 40 voor de US-dollar en euro niet onmogelijk is.

Bij de cambio’s wordt de US-dollar vandaag tussen de SRD 31.65 en 31.75 opgekocht en tussen de SRD 32.10 en 32.25 verkocht. Om US$ 10.000 en meer te kopen wordt er een hogere koers gehanteerd.

Euro wordt tussen de SRD 32.50 en 32.60 opgekocht en tussen de SRD 32.80 en 33 verkocht. Bij aankoop van 10.000 euro en meer wordt ook net als bij de US-dollar een hogere koers gehanteerd.

De girale koers bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor de US-dollar bedroeg vrijdag SRD 31.867 voor aankoop en SRD 32.245 voor verkoop. De euro aankoop was gesteld op SRD 32.675 en verkoop SRD 34,001.

Bij de verkiezingen van 2020 had president Chandrikapersad Santokhi beloofd dat de VHP bij regeermacht met een aantal maatregelen zou komen om de wisselkoers binnen twee jaar te stabiliseren en terug te brengen onder SRD 7 voor de Amerikaanse dollar. Nu bijkans drie jaar later is de koers niet gedaald, maar juist verder gestegen.

Vicepresident Ronnie Brunswijk liet afgelopen jaar in het begin van november weten dat bij een koers van SRD 30 het naar zijn inziens tijd is voor de regering om in te pakken. Nu meer dan twee maanden verder zwijgt hij in alle talen daarover.