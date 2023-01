Ondernemer die vriendendienst wilde bewijzen in vrijheid gesteld in oplichtingszaak

De ondernemer Anferny K., die op woensdag 4 januari door de Surinaamse politie in verzekering was gesteld in verband met een oplichtingszaak, is vrijdag op verzoek van zijn advocaat Maureen Nibte door het Hof in vrijheid gesteld.

Volgens Nibte ontkent haar cliënt ten stelligste zich schuldig te hebben gemaakt aan poging tot oplichting dan wel valsheid in geschrifte.

Anferny verklaarde dat hij op 4 januari 2023 door zijn vriend Jamil die in Nederland vertoeft, via Snapchat werd gebeld. Jamil vroeg Anferny om geld bij een persoon in Suriname op te halen en dit vervolgens aan iemand anders af te geven.

Nadat Anferny toestemde kreeg hij het telefoonnummer waarop hij moest bellen en maakte een afspraak om het geld bij een restaurant aan de Latourweg af te halen. Hij ging daar naartoe, maar werd to zijn grote verbazing door de politie opgewacht en aangehouden.

Het blijkt namelijk dat Jamil het geld zou overmaken naar de persoon van het restaurant, maar dat dit nooit is gebeurd. Intussen waren er eerder al twee personen langs geweest om geld op te halen. Anferny zou de derde persoon zijn, waarbij de aangever de politie inschakelde en de autoriteiten aangaf dat Anferny een van de oplichters zou zijn.

Volgens Nibte is haar cliënt Anferny een grote ondernemer, die keihard dag en nacht voor zijn geld werkt. Hij wist niet eens dat hij 3.000 euro moest ontvangen en dacht in eerste instantie dat het om een bedrag in SRD’s ging. Naderhand vernam hij dat het om euro’s zou moeten gaan. Ook wist hij niets van een overmaking.

“Zijn goedheid is thans zijn straf geworden. Zijn bedrijf lijdt enorme schade doordat hij niet kan werken en vele opdrachten misloopt omdat hij vast zit. Mijn cliënt zit geheel onschuldig vast. Bovenal is hij nimmer met justitie in aanraking gekomen”, aldus Nibte.

De raadsvrouw diende op maandag 9 januari een verzoek tot opheffing van de invrijheidstelling in bij de rechter-commissaris. Dit verzoek werd afgewezen. Hiertegen ging ze op donderdag 12 januari in beroep, waarbij het Hof Anferny vrijdag onmiddellijk in vrijheid heeft gesteld.