Lijnrechter Zeegelaar geselecteerd voor vriendschappelijk duel VS en Servië

De Surinaamse FIFA-assistent-arbiter Zachari Zeegelaar is geselecteerd als lijnrechter voor het vriendschappelijke duel tussen de Verenigde Staten van Amerika en Servië op 25 januari in Los Angeles.

Zeegelaar werd afgelopen jaar door de FIFA uitverkoren als een van de assistent-scheidsrechters op het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar.

Met zijn uitverkiezing schreef hij (sport)geschiedenis, namelijk de eerste Surinamer aan wie deze eer te beurt is gevallen.

De grensrechter van Suriname kwam tijdens het WK twee keer in actie. De eerste keer in de wedstrijd tussen Duitsland en Japan en daarna in het duel tussen Brazilië en Zwiterland.

Zeegelaar werd bij thuiskomst hartelijk ontvangen op de Johan Adolf Pengelluchthaven.