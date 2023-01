Klasgenoot bijt duim medeleerling tijdens vechtpartij

Twee leerlingen van de 6e klas van OS1 Albina in Suriname raakten donderdag in de klas verwikkeld in een vechtpartij, waarbij het slachtoffer Jamillio in zijn duim werd gebeten door Gotello.

Het schoolhoofd schakelde de politie in, waarna de buurtmanager van Albina, Ingrid Andrianus ter plaatse arriveerde.

Uit de verklaringen van de leerlingen blijkt dat het slachtoffer in afwezigheid van de klasse juf, een gevechtsspel speelde met een andere leerling. Gorello kwam tussen hen, waarbij hij het slachtoffer Jamillio in zijn duim beet. Als gevolg hiervan liep het slachtoffer een snijwond op in zijn duim.

Volgens verklaring van Jamillio kwam Gorello bemoeien tijdens het spelletje. De verdachte Gorello moest zich op kantoor bij het schoolhoofd aanmelden, nadat hij door het schoolhoofd werd aangesproken verliet hij de plaats.

De ouders van betrokken moeten zich aanmelden bij de Surinaamse politie.