Indiaas bedrijf toont interesse in fruit uit Suriname

Het Indiase voedselverwerkings- en verpakkingsbedrijf Bajaj Processpack Limited, heeft tijdens een bilateraal gesprek met president Chandrikapersad Santokhi interesse getoond in Surinaams fruit. Het bedrijf wil de focus leggen op mopé, kersen, grapefruit, ananas, manja, markoesa en banaan.

De onderneming verwacht dat de export van verse Surinaamse ananas een omzet van ruim 5 miljard USD kan opleveren, indien deze lokaal verwerkt wordt. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 13 januari 2023 in New Delhi.

Het bedrijf is verder gespecialiseerd in het verwerken van kokosnoot alsook van water in verschillende flessen. In Suriname is er al een kokosplantage, maar die verwerkt nog niet. Besloten is dat de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking hen zal faciliteren om in contact te treden met het bedrijf dat kokosnoten teelt in Suriname. De onderneming doet zelf niet aan landbouw, maar doet slechts de verwerking en de processen tot verpakking.

Het bedrijf is bereid boeren van Suriname te begeleiden in het verwerken van hun landbouwproducten. President Santokhi heeft aangegeven dat het streven van het Caraïbisch gebied is om de importen van de regio met 25% terug te brengen.

Bajaj Processpack Limited werd in 1988 opgericht door een groep technocraten en ingenieurs, pioniers met tientallen jaren ervaring in de voedselverwerkings- en verpakkingsindustrie. In de loop der jaren heeft het bedrijf laatste technologieën geïntegreerd en wereldwijd beschikbaar gemaakt. Zij werkte samen met belangrijke internationale spelers. Dit heeft geresulteerd in het samenbrengen van state-of-the-art technologieën en apparatuur welke wordt aangeboden tegen concurrerende prijzen.