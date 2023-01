Woning verwoest door brand: twee jeugdigen gewond geraakt

Deze hoogbouw woning aan de Lalawweg in Suriname, die gebruikt werd als appartementencomplex, is afgelopen nacht door brand verwoest.

Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas kreeg de Surinaamse brandweer de melding van brand in de zijstraat van de Dageraadweg, omstreeks 00.30u. Het bovenste gedeelte dat geheel is afgebrand werd door zeven personen bewoond. Op de begane grond woonden dertien personen.

Een bewoner van de beneden verdieping hoorde een knal op de boven verdieping, gevolgd door vlammen. Het vuur ontwikkelde zich razendsnel in de woning.

Volgens een van de bewoners lag een 15-jarig meisje samen met haar broertje te slapen, terwijl een lampje in de kamer aan was. Plotseling is de gloeilamp stuk gegaan en kwam er een vlam uit het plafond. Het meisje pakte het kind en probeerde uit het huis te rennen.

Tijdens de vlucht schopte ze hard tegen een paneeldeur, waardoor het glas van de deur kapot ging. Hierdoor liepen beide slachtoffers snijwonden op. Zij en haar broertje werden door de medebewoners bevrijd en zijn per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

Volgens Pinas is de brandoorzaak nog niet bekend. Het pand was wel aangesloten op het elektriciteitsnet maar het niet duidelijk of de woning tegen brand verzekerd was. De politie van Livorno ging ter plaatse voor onderzoek. De brandweer had de situatie snel onder controle. De forensische opsporing werd in geschakeld voor nader onderzoek.