Waarnemend president Brunswijk zet eigen pick-ups in voor vuilophaal Brokopondo

De situatie met betrekking tot vuilophaal in het district Brokopondo is op het hoogste niveau besproken in Suriname. Een directe oplossing voor vuilophaal te Brownsweg en omgeving heeft waarnemend president Ronnie Brunswijk bewogen om zijn eigen pick-ups ter beschikking te stellen.

Brunswijk zegt dat medewerkers van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport en het Ministerie van Openbare Werken sinds vanmorgen samen met vrijwilligers bezig zijn het vuil op te halen.

Boze bewoners van de Brownsweg hadden gisterochtend vuil op straat geplaatst en de weg zo gebarricadeerd. Ze waren niet te spreken over het feit dat er al langere tijd geen vuil is opgehaald.

Een van de actievoeders liet weten dat het vuil al vanaf voor de kerstdagen niet opgehaald was. Volgens de bewoners was de stank niet te harden.

De bewoners eisten een onmiddellijke oplossing van de Surinaamse autoriteiten om de weg weer vrij te geven.