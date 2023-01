Hoogbouw woning door brand verwoest

Een hoogbouw woning aan de Adhinweg in Suriname, waarvan het bovengedeelte van hout en beneden van steen was opgetrokken, is maandagnacht door brand verwoest.

Omstreeks 00:30 kreeg de Surinaamse brandweer de melding van de brand nabij de Vuilstortplaats te Ornamibo. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde stond de woning reeds in lichterlaaie.

De woning is volledig afgebrand. Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas werd het pand bewoond door vijf personen te weten drie boven en twee beneden.

Vernomen wordt dat de bewoner R.S. in de benedenwoning lag te slapen, toen hij op een gegeven moment voetstappen in de bovenwoning hoorde, gevolgd door een knal. Hij rende naar buiten en zag dat het huis in brand stond.

Het huis was niet aangesloten op het elektriciteitsnet en het was ook niet tegen brand verzekerd. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Houttuin was ter plaatse voor onderzoek. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend.