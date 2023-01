Boze bewoners barricaderen weg met vuil

Boze bewoners van de Brownsweg in Suriname hebben vanmorgen vuil op straat geplaatst en de weg zo gebarricadeerd. Ze zijn niet te spreken over het feit dat er al langere tijd geen vuil is opgehaald en voeren op deze manier actie.

Een van de actievoeders geeft aan dat het vuil al vanaf voor de kerstdagen niet opgehaald is. Dat is nu al bijna drie weken. De stank is niet te harden zeggen de bewoners.

De actievoerders eisen een oplossing van de Surinaamse overheid en zullen tot dan de weg niet vrijgeven.