Man kan relatiebreuk niet verkroppen en kapt ex-vriendin en vader van haar kinderen

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo in Suriname (RBTP) hebben afgelopen vrijdag de 33-jarige verdachte Gerard A. aangehouden in het ressort Geyersvlijt, waar hij zich schuil hield. A. is ter zake poging doodslag, zware mishandeling, vernieling en diefstal aangehouden.

De politie van het bureau Uitvlugt kreeg op vrijdag 30 december 2022 van het Command Center een melding dat een slachtoffer met kapverwondingen zich bevond aan de Soersideistraat. Daar aangekomen verklaarde de aangeefster S.N. tevens één der slachtoffers dat zij een maand terug de relatie met haar ex-vriend Gerard heeft verbroken.

Desondanks belde haar ex-vriend haar op 30 december op om met hem uit te gaan. Zij weigerde zijn verzoek, aangezien zij geen relatie meer met elkaar hebben.

De aangeefster die thuis zat met haar kinderen en de 53-jarige D.S., vader van haar kinderen, zag op een bepaald moment het voertuig van haar ex-vriend voor de poort. Gerard stapte vervolgens gewapend met een scherp voorwerp uit, ging het erf van de vrouw op en vernielde uit jaloezie het voertuig van D.S.

De 53-jarige man kwam naar buiten en werd direct met het scherp voorwerp aangevallen door de verdachte. D.S. heeft hierdoor verschillende kapverwondingen aan zijn lichaam en hoofd opgelopen. De aangeeftser die tussen de twee mannnen ging, om erger te voorkomen, heeft ook een kapverwonding aan haar rechter handpalm opgelopen. Het gelukte de vrouw om D.S. in de woning te trekken, waarna zij de deur op slot deed.

Gerard begaf zich hierna in een ander woning die op het zelfde perceel staat en sloeg daarbij alle schuiframen van dat huis stuk. De verdachte deed vervolgens de bovenverdieping aan, waar hij een groot geldbedrag wegnam en daarna de plek verliet.

De slachtoffers werden voor medische hulp per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Bij de aanhouding van de verdachte is het scherp voorwerp, waarmee hij de slachtoffers heeft bewerkt, aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachte werd overgedragen aan de Recherche van Regio Paramaribo die belast is met het verder onderzoek in deze zaak. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte Gerard door de politie in verzekering gesteld, aldus het Korps Politie Suriname.