Familie looft 30.000 SRD beloning uit voor informatie omtrent vermiste vader

De familie van Iwan Ramdin (foto), die sinds april 2022 spoorloos is verdwenen in Suriname, is ten einde raad. Het jaar is bijna om en zijn familieleden hebben nog steeds geen idee waar hij zich bevind.

Er is nu een beloning van 30.000 SRD uitgeloofd voor de tipgever die de familie tot zijn verblijf kan leiden.

De dochter van de vermiste man plaatste vandaag op Facebook onderstaande boodschap gericht aan hem. Daarin roept ze hem op om contact te maken.

“De leegte is niet te verdragen meer… Voor ons allen leeft u nog.. Wij kunnen niet aan de dood van u denken.. Wij hopen u echtterug te zien pa.. Vermissing van u heeft geen zin, wat de reden ook mag zijn.. Ben je ons nummer vergeten dan plaats ik dat voor u..“, aldus de dochter.

Haar bericht met foto’s en telefoonnummers, is hieronder te lezen: