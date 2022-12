Officiële inzegening van ‘nieuw’ SLM vliegtuig op 3 januari

Gisteren kwam de B737-800 van Surinam Airways onder de Surinaamse registratie PZ-TCV naar Suriname, na te zijn vertrokken vanuit Arizona-USA. Op 3 januari 2023 zal de officiële inzegening van dit vliegtuig op de JAP airport plaatsvinden heeft de SLM laten weten.

Op 9 december 2022 werd de lease agreement aangaande dit vliegtuig met AerCap, een van werelds grootste lease maatschappijen ondertekend. Hierna werd in de USA het vliegtuig technisch gereed gemaakt en de demo flight uitgevoerd, waarna samen met CASAS andere technische aspecten werden afgerond.

Intussen heeft de de-registratie plaatsgevonden en kon door de inzet van onze luchtvaartwaakhond CASAS respectievelijk de “Certificate of Airworthiness” (C of A) en de “Certificate of Registration” (C of R) worden ontvangen. Deze documentatie was nodig zodat het vliegtuig naar Suriname kon vliegen.

Onder leiding van de Surinaamse piloten, Gezagvoerder Miguel Jap, Captain Robin Waldring en instructeur Ferdinand Costerman-Boodt landde na een ongeveer acht uur durende vlucht, onze B737-800 vanmorgen (08.50u) op Surinaamse bodem.

Het vliegtuig werd verwelkomd door de SLM directie, de Raad van Commissarissen, verschillende stake holders, alsook de Minister van TCT.

Vanaf dit moment zullen CASAS en de SLM verder werken aan de afronding van verdere documentatie zodat dit vliegtuig kan worden ingezet op de regionale route.

De SLM zal zich blijven inzetten om de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen en spreekt haar dankbaarheid uit naar de totale Surinaamse samenleving en al haar passagiers voor het in haar gestelde vertrouwen en geduld.