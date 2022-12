Braziliaan springt in Marowijne rivier en verdrinkt

Een Braziliaan is dinsdagavond, vermoedelijk in beschonken toestand, in de Marowijne rivier gesprongen. Daarbij is hij in de diepte verdwenen.

Buurtmanager van Albina, brigadier van politie Ingrid Andrianus zegt in gesprek met Waterkant.Net dat het lijk van Julio Ferreira (34) gisteren is opgevist. Het vermoeden bestaat dat de man onder invloed van alcohol verkeerde. Hij had zijn kleren nog aan toen hij in het water sprong.

Een gouddelver hoorde dinsdagavond rond 22.00u een plons in het water. Hij snelde zich naar de rivier en zag in de verte een man om hulp roepen. De goudzoeker sprong snel in een korjaal om de persoon te redden.

Volgens hem was de man door de stroming ver van de oever geraakt. Voordat hij het slachtoffer naderde verdween de Braziliaan in de diepte.

Pas donderdag werd zijn stoffelijk overschot in de Marowijne rivier ter hoogte van het Surinaamse dorp Awarakondre gesignaleerd. De buurtmanager en haar twee collega’s hebben het lijk geborgen. Volgens Andrianus is er geen sprake van enig misdrijf.