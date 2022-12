2-Remember samen met Zonnebloem op Elegancia Owru Yari party Hoofddorp

Het jaar 2022 loopt ten einde en daarom organiseert Elegancia ook dit jaar weer haar traditionele Owru Yari party van 16.00u – 22.00u in Hoofddorp. En dit jaar zal er gedanst worden met live bands 2-Remember en Zonnebloem, met tussendoor muziek van DJ Gill.

“Deze heel populaire Owru Yari Party’s organiseren wij al jaren. ‘OwruYari’ omdat dit feest u het gevoel geeft, dat u zich waant in Suriname. Waar met een hoop swingende muziek en lekkere eten het eindejaar wordt afgesloten”, aldus de organisatie.

Ook dit feest wordt net zoals in Suriname in de middag gevierd tot enkele uren voor middernacht. De locatie is Dans- en Partycentrum Fokker aan de IJweg 1094 in Hoofddorp.

Elegancia Owru Yari Party op zaterdag 31 december in Hoofddorp van 16.00-22.00 uur. Info en kaarten: Joyce (023-5765180) of via www.elegancia.nl

Check de flyer hieronder: