Twee woningen kort na elkaar afgebrand in Nickerie op tweede kerstdag

In Nickerie is kort na de woningbrand op tweede kerstdag te Lachmanproject, nog een woning compleet afgebrand.

Aan de Kaneelappelstraat te Lachmanproject zag de familie Homarow eerst al haar bezittingen in vlammen opgaan. De brandweer moest enkele uren daarna ook uitrukken naar de Cassaveweg in de Mr.J. van Pettenpolder, alwaar er een leegstaand houten woning op lage neuten in brand stond.

De brand aan de Kaneelappelstraat brak omstreeks 19.05 uur uit. De buurman wist moeder, zoon en twee kinderen in veiligheid te brengen. De oorzaak van de branden is nog onbekend. De Surinaamse politie doet onderzoek.

De adjunct hoofd brandmeester van het Korps Brandweer Suriname, liet weten dat hij in z’n 27 dienstjaren nog nooit heeft meegemaakt dat twee woningen zo kort op elkaar volledig door brand zijn verwoest.

Districtscommissaris Senrita Gobardhan heeft zich vanmorgen op beide plaatsen georiƫnteerd.