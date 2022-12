Automobiliste zag bejaarde man plotseling midden op de weg staan en reed hem dood

De man die op vrijdag 23 december aan de Oost-West verbinding ter hoogte van Peperpot City in het district Commewijne werd doodgereden is de 70-jarige voetganger Krishnapersad Kandhai. Hij stond midden op de weg toen hij door 35-jarige autobestuurster Santoesha G. werd aangereden en ter plekke kwam te overlijden meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Volgens het voorlopige onderzoek, reed de automobiliste kort voor de aanrijding over de Oost-Westverbindingweg. Zij kwam vanuit de richting van Richelieu en ging naar de richting van de Weg naar Peperpot. Ter hoogte van Peperpot City en wel bij de T-kruising gevormd door de Oost-Westverbinding en de Salawatistraat zag zij plotseling een manspersoon midden op de weg staan.

Santoesha kon bij die gelegenheid niet tijdig afremmen en reed de voetganger aan met voor de man het noodlottige gevolg, schrijft de Surinaamse politie.

Een getuige gaf te kennen dat hij achter de autobestuurster reed en plotseling uitweek voor een dode hond, die op het wegdek lag. Verder hoorde hij een knal, waarbij het voertuig dat voor hem reed, abrupt stopte. Hij stapte uit zijn auto en bij die gelegenheid zag hij dat de voetganger was aangereden.

Bij aankomst van de politie troffen de wetsdienaren de 35-jarige autobestuurster Santoesha, G. aan die van pijn klaagde over haar hele lichaam. Ook werd aangetroffen een getuige en de voetganger die geen teken van leven meer vertoonde, lag op de linkerhelft van de weg. Een arts stelde officieel de dood van het verkeersslachtoffer vast.

Het rijbewijs van de autobestuurster die niet onder invloed van alcohol verkeerde is hangende het onderzoek ingevorderd. Na te zijn voorgeleid bij een Hulpofficier van Justitie is zij heengezonden. Het ontzielde lichaam van Krishnapersad is in opdracht van het Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen.