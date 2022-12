Dronken militair mishandelt schoonmoeder die hem aanspreekt over ruzies

Een militair die onder invloed van alcohol zijn schoonmoeder heeft mishandeld, is zaterdag aangehouden en in verzekering gesteld door de Militaire Politie (MP) in Suriname.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de verdachte steeds ruzie zocht met zijn huisgenoten, waarna de schoonmoeder hem hierop aansprak. Dit viel niet in goede aarde bij de militair, die de vrouw vervolgens heeft mishandeld.

Als gevolg van de mishandeling liep de schoonmoeder verwondingen op. Zij stapte naar de politie, die de zaak naar de MP verwees voor verder onderzoek.

In het belang van het onderzoek is de militair na afsemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie n verzekering gesteld.