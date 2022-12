Joan Esajas nieuwe programmeur Bijlmer Parktheater

Joan Esajas is per februari 2023 de nieuwe programmeur van Bijlmer Parktheater. Zij volgt Richard Kofi op die per maart als programmeur aan de slag gaat bij Internationaal Theater Amsterdam.

Joan is geboren en getogen in de Bijlmer en al ruim 20 jaar actief in de podiumkunsten en creatieve sector (o.a. Paradiso, Free HeriHeri van Kiprepublic, maar ook diverse literaire, klimaatgerichte en spokenword events, voor o.a. Read My World, Warming Up Festival (Tolhuistuin) en Bab’s Woordsalon (SLAA)).

Zeven jaar geleden startte zij als freelance uitvoerend producent bij een voormalig partner van Bijlmer Parktheater. Na twee jaar vroeg Bijlmer Parktheater haar de productietak op te richten. In 2021 rondde zij haar Master Creative Producing af aan de DAS Arts. De productietak van BPT heeft in de afgelopen jaren door haar visie en nauwe samenwerking met haar teamleden, een duidelijke positie in het theater gekregen en een stevige aansluiting met de community verwezenlijkt.

Ze ziet voor het Bijlmer Parktheater een significante rol weggelegd om ruimte te bieden aan de kunstenaars community in Zuidoost én ver buiten de Bims.