Bestuurder Vitz negeert stopbord en veroorzaakt aanrijding met Range Rover

Bij een aanrijding tussen twee voertuigen op zondagavond, eerste kerstdag in Suriname, zijn twee personen gewond met een ambulance afgevoerd. Ook een baby is ter observatie meegenomen.

Het verkeersongeval vond rond 23.00u plaats op de kruising van de Pluto- en de Gompertstraat. Een Range Rover Velar reed over de Gompertstraat en een Vitz over de Plutostraat.

Gekomen bij de kruising negeerde de bestuurder van de Vitz een stopbord en verleende geen voorrang aan het verkeer over de Plutostraat. Het gevolg was een aanrijding met de Range Rover.

De gewonden zaten allen in de Vitz en zijn per ambulance afgevoerd. De Range Rover heeft behoorlijke schade opgelopen, zoals op bovenstaande foto te zien is.

De Surinaamse politie was ter plaatse voor onderzoek.