Indrukwekkende familievoorstelling Martin Luther King terug in de theaters

De muzikale theatervoorstelling Martin Luther King (8+) keert terug in de theaters. In 2019 won deze voorstelling de Gouden Krekel voor ‘meest indrukwekkende jeugdproductie’.

55 jaar na de moord op King en 150 jaar na de echte afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden geeft Urban Myth het indrukwekkende verhaal van King opnieuw een podium over de droom voor gelijke rechten. Hiermee inspireert Urban Myth een nieuwe generatie tot het volgen van hun dromen.

Op 26 februari 2023 is de première in Theater De Krakeling in Amsterdam. Tot en met 30 april 2023 is deze succesvolle voorstelling te zien in theaters door het hele land.

Martin Luther King is een muzikale familievoorstelling. Het verhaal begint in 1937 wanneer Martin voor het eerst naar school gaat. Hij mag niet met zijn beste vriend naar school, maar moet naar een school voor alleen zwarte kinderen. Een gevoel van onrechtvaardigheid komt bovendrijven en wakkert een vuurtje aan dat niet meer te doven is. Hoe ver is Martin bereid te gaan voor het verkrijgen van gelijke rechten?

Een gezamenlijke strijd anno 2023

De krantenkoppen laten zien dat gelijke rechten nog niet hebben geleid tot gelijke behandeling. Door de huidige Black Lives Matter-beweging en de aandacht voor racisme in organisaties, politiek en diverse lagen in de samenleving, krijgt de voorstelling – ontwikkeld in 2018 – een nieuwe dimensie: In 2018 was racisme een ‘zwart verhaal’. Nu is het een gezamenlijk verhaal waarin we allemaal verantwoordelijkheid (kunnen) dragen.

Droom van Martin Luther King nog steeds hoopgevend voor volgende generatie

De actualiteit liegt er niet om. Het aantal discriminatiemeldingen en -registraties in 2020 en 2021 steeg opvallend sterk ten opzichte van 2019. In de jaren van groei van Black Lives Matter (BLM)en de coronapandemie werd er vooral meer melding gemaakt van discriminatie op grond van herkomst, waar huidskleur en afkomst onder vallen. Een zeer recent rapport[1] van het Sociaal Cultureel Planbureau concludeert bovendien dat kinderen van ouders met een migratieachtergrond meer discriminatie ervaren dan hun ouders. Martin Luther King bespreekt aan de hand van geschiedenis hoe de jeugd, onze toekomst, een belangrijke rol kan spelen in de strijd tegen discriminatie op grond van huidskleur of afkomst.

Persoonlijke ervaringen cast

Jörgen Tjon A Fong schreef het script en regisseert wederom deze voorstelling. In zijn werkwijze geeft Tjon A Fong zijn cast standaard de ruimte voor het invoegen van persoonlijke ervaringen: Hoe hebben de acteurs de ontwikkelingen op het gebied van racisme beleefd? Zijn er (jeugd)ervaringen, herinneringen, situaties waar zij nu anders naar kijken? Welke invloed heeft de groei van de BLM-beweging gehad op hun hoop, idealen, dromen?

Vrijwel de voltallige oorspronkelijke cast treedt weer aan voor deze reprise: José Montoya – in de rol van Martin Luther King – , Viktor Griffioen, Noah Blindenburg en Gianni Noten. De rol van Rosa Da Silva wordt overgenomen door Myrthe Huber (bekend van o.a. Anne+ (TV), NORDGROND en As you like it (Toneelmakerij)). De muziek wordt verzorgd door Timothy Bennet, Junior Ansjeliena (Djuwney) en Gianni Noten.