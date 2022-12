NDP viert kerstfeest met seniorenburgers

De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft gemeend om dit jaar kerstfeest op een speciale manier te vieren. Op vrijdag 23 december hebben voorzitter Desi Bouterse, zijn echtgenote Ingrid Bouterse- Waldring en het bestuur een onvergetelijke avond gehad met ongeveer 400 bigi sma’s, waaronder een grote groep stonfutu’s.

Het geheel werd luister bijgezet met zang, optredens en gepaste muziek. Binnen een vrij kort tijdsbestek hebben de afdelingsvoorzitters de genodigdenlijst samengesteld. Logistiek was het niet mogelijk om meer dan 400 bigi sma’s de verdiende aandacht te geven en heeft de NDP gemeend om de districten die niet aanwezig konden zijn, op een andere manier te bereiken.

De NDP heeft de komende periode enkele activiteiten gepland in de overige districten. “De NDP als de grootste sociale partij hoopt in tijd nog meer van haar dja dja leden te bereiken met een dergelijke viering en rekent op uw begrip”, meldt de partij.

“Suriname verkeert momenteel in een sociaal economische malaise, waarbij de doorsnee Surinamer niet in staat is kerst op een waardige manier te vieren met het gezin”. De NDP heeft gemeend om de aanwezigen bij vertrek een kerstpakket aan te bieden.

De NDP kijkt terug op een geslaagde kerstviering en houdt op 29 december op gepaste wijze haar jaarafsluiting in het partijcentrum. Meer foto’s van de viering zijn hier te zien.