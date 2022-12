MinOWC benoemt Eudrice Madhar tot directeur SNTA

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft Eudrice Madhar benoemd tot de directeur van de Suriname National Training Authority (SNTA). Directeur Beroepsonderwijs Gracia Valies-Ormskirk heeft namens minister Marie Levens op donderdag 23 december in het Dr. Roy Adama-gebouw Madhar in een korte ceremonie officieel aangesteld.

Pierre van Zichem, ondervoorzitter van het bestuur van SNTA, gaf een overzicht van het werk dat vooraf is gegaan aan de opzet van de SNTA en de taken van deze autoriteit zoals opgenomen in de wet. De directeur beroepsonderwijs onderstreepte in haar toespraak dat er te veel werk is verricht en om te sollen met de SNTA. Ze gaf de nieuwbakken directeur mee om altijd te handelen naar rechtvaardigheid en zonder aanziens des persoons.

De directeur van de SNTA benadrukte het belang van het halen van de doelstellingen om zodoende de productiviteit en het concurrentievermogen van het land te bevorderen. De SNTA zal samen met tripartiete commissies werken aan een nationale kwalificatiestructuur. “Stakeholders staan te popelen,” gaf de SNTA-directeur aan.

Jerrol Bruma, voorzitter van het SNTA-bestuur, zei in zijn dankwoord het volgende: “Een wens is in vervulling gegaan. We zijn er om een job te doen voor de Surinaamse samenleving om een weg te plaveien voor onze jeugd.”