Eddy Wilson en Cabriëlla Bouterse Surinaamse Sporters van het jaar

Bodybuilder Eddy Wilson en volleybalster Cabriëlla Bouterse zijn vrijdagavond tijdens het sportgala van de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS) uitgeroepen tot respectievelijk de Surinaamse sportman van het jaar 2022 en Surinaamse sportvrouw van het jaar 2022.

Wilson, die in het buitenland is, troefde onder anderen baanwielrenner Jaïr Tjon En Fa en basketballer Gavin Kensmil af. Bouterse was in de race met onder anderen Tachana Dalger (baanwielrennen) en Alicia Grootfaam (atletiek).

Bij de herstart werden Mijensa Rensch, Donovan Wisse en Zachari Zeegelaar voor het voetlicht geplaatst. Zij kregen een award van de VSJS voor hun bijzondere prestaties. Rensch werd dit jaar de eerste Surinaamse vrouwelijke assistent-scheidsrechter op een WK. Ze vlagde tijdens het U17 en U20 WK voor meisjes. Wisse is wereldkampioen van de befaamde organisatie Glory Kickboxing en verdedigde zijn titel dit jaar met succes. Zeegelaar werd de eerste Surinaamse mannelijke assistent-scheidsrechter op het WK in Qatar. Hij stond er tijdens twee groepswedstrijden.

De Lifetime Achievement Award 2022 werd uitgereikt aan de veelzijdige Wilfred Burgos. De 75-jarige sportman, het meest bekend om karate, heeft geschitterd als atleet en deed ook aan turnen, boksen, taekwondo en worstelen. Tot nu toe is hij nog actief binnen karate. Vorige maand werd hem de negende dan toegekend. Hanshi Burgos, die het Kyokushinkai Karate Instituut Wilfred Burgos runt, zei door te gaan tot de ‘Man daarboven’ hem de kracht geeft.

Eddy Wilson werd dit jaar runner-up in de gewichtsklasse +95 kilogram tijdens het eerste IFBB Mr & Mrs World Championship in november in de Verenigde Arabische Emiraten. In juli schreef hij de Roger Boyce Elite Pro Classic op Barbados op zijn naam. Wilson kreeg, los van zijn trofee, een ticket van Fly All Ways naar Barbados. Bij zijn afwezigheid werden zijn prijzen in ontvangst genomen door Militia Galimo, die zelfs werd uitgeroepen tot vrouwelijke bodybuilder van het jaar.

Cabriëlla Bouterse sloot in 2022 haar illustere loopbaan als college volleybalster in de Verenigde Staten af. In haar laatste jaar op de Ave Maria University kreeg ze een Honorable Mention All-American, werd ze gekozen in het First Team All-Sun Conference en First Team All-Southeast Region. Ze was één van de meest gevreesde hitters. Bouterse, die emotioneel was nadat ze tot sportvrouw werd uitgeroepen, behaalde op 9 december haar bachelor degree in Political Economic and Government aan de Ave Maria University. Bouterse ontving en trofee en een ticket van Jack Tours & Travel Service.