Enig verkeerslicht in Nickerie na 7 jaar weer in werking

Het verkeerslicht op de kruising van de Emma – en de Mohamed Yassin Nasrullahstraat in het district Nickerie, dat sinds 2015 niet in werking was, is gerepareerd.

Op woendag 14 juni 2022 werd er een aanbesteding gehouden. De voorbereidingswerkzaamheden, zoals master en lichtbakken, zijn door de afdeling Verkeer en Mobiliteit van het ministerie van Openbare Werken (OW) hersteld.

Het aannemingsbedrijf PolyTech Engineering & Consultancy Suriname, die het contract in oktober dit jaar heeft ondertekend voor dit project, heeft de automaat geleverd, geprogrammeerd, geïnstalleerd.

Daarnaast heeft het bedrijf ook een training verzorgd aan het personeel van de afdeling Verkeer en Mobiliteit sectie Nickerie om het verkeerslicht te bedienen in geval het uitval.

De automaat is in een test fase en de officiële oplevering is in januari 2023. Het verkeerslicht is vanaf zondag 18 december in werking.