Bewaker gekneveld bij beroving auto-onderdelenbedrijf

Een bewaker van een auto-onderdelenbedrijf aan de Indira Gandhiweg in Suriname, is in de vroege ochtend gekneveld achtergelaten na een beroving.

Volgens de bewaker werd hij aangevallen door drie criminelen, die gekleed waren in het zwart en hun gezichten hadden bedekt met kledingstukken.

De rovers hebben hem meteen gekneveld en maakten vervolgens een grijze laptop, een grijze auto van het merk Toyota Ist en een onbekend aantal auto-accu’s buit.

Daarnaast namen de rovers ook een onbekend geldbedrag in munten weg. Ze hebben het dievenijzer van een raam doorgezaagd en zijn via de ontstane opening het pand binnen gekomen.

De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek. De bewaker liep geen letsel op. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.