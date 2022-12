Man die 21-jarige vriendin doodstak beschoten bij aanhouding

De 25-jarige man die ervan verdacht wordt zijn 21-jarige vriendin gistermiddag te hebben doodgestoken aan de Hermitageweg in Suriname, is vanmorgen op deze locatie (foto) aangehouden. Bij zijn aanhouding door Recherche Midden liep hij een schotwond op.

De man J.A. werd vanmorgen in een bosschage in de omgeving van de Mon Plaisirweg gesignaleerd, waarna eenheden van de Surinaamse politie erop af gingen. Bij zijn arrestatie werd hij door een politiekogel geraakt in zijn linker bovenbeen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat hij, na te zijn beschoten, zichzelf met een mes (foto) gestoken heeft in de borst, in een poging zich van kant te maken.

Bij de steekpartij gisteren kwam de 21-jarige Murtle Jentie om het leven. De jonge vrouw laat twee kinderen achter, één van 2 jaar en eentje van 6 maanden. De verdachte zou al eerder mensen hebben neergestoken en daarvoor ook vast hebben gezeten.