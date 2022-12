21-jarige Murtle Jentie meerdere keren door vriend gestoken met dolkmes

De jonge vrouw die donderdag werd doodgestoken aan de Hermitageweg in Suriname, is de 21-jarige Murtle Jentie. Ze werd vijf keer door haar vriend J.A. met een dolkmes gestoken.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer en de verdachte aan de Afobakalaan woonden. Ze liepen haast elke middag naar de Hermitageweg waar de moeder en stiefvader van de verdachte wonen.

Donderdagmiddag liepen ze wederom naar de moeder, waarbij het koppel onderweg verwikkeld raakte in een woordenwisseling. Het werd een beetje heftig, waarbij een buurvrouw het stel aansprak en hen naar binnen stuurde.

De stiefvader kwam op dat moment thuis aan en zag hoe de verdachte zijn vriendin mishandelde. Tijdens de mishandeling haalde de verdachte een dolkmes tevoorschijn, waarmee hij Murtle vijf keer heeft gestoken.

Ze liep drie steekwonden op in haar linker onderarm en twee in haar buikstreek. Daarnaast vertoonde ze snijverwondingen aan haar rechter hand en linker middelvinger.

Van de steekgrage verdachte ontbreekt nog elk spoor. De politie heeft zijn gegevens en is een klopjacht gestart. Het stoffelijk overschot van de jonge vrouw is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.