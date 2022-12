Graafmachine operator verongelukt tijdens ontbossingswerkzaamheden

Een 51-jarige graafmachine operator in Suriname is donderdagmiddag tijdens ontbossingswerkzaamheden verongelukt. Dit gebeurde rond 14.00u in het dorp Kabalebo ter hoogte van kilometer 65.

Vernomen wordt dat de operator genaamd Bin Kunin Zainundin bezig was de boomstammen op te stapelen toen een van ze op de cabine van de graafmachine terechtkwam, met als gevolg dat de operator ernstig gewond raakte.

Niet lang daarna overleed hij ter plaatse.

De politie van Apoera werd ingeschakeld, die na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie het lijk heeft afgestaan aan de nabestaanden.