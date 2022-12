Owroe Jari Dansi met Harvey & Friends en Sweetmasters

Op zaterdag 31 december 2022 organiseert Tierra Y Arena weer een gezellige Owroe Jari Dansi van 16.00 – 22.00 uur in Amsterdam. Met live muziek van Harvey & Friends, Sweetmasters en DJ Marciano.

Kom het oude jaar gezellig wegdansen op de tonen van deze topformaties. Het feest vindt plaats in The Maxima Ballroom van De Koning Party & Events aan de Isolatorweg 29, Amsterdam-Sloterdijk.

In de voorverkoop zijn de kaarten 25 euro en hier via i-Ticketz te koop of bij Kenneth Zandwijken (06-21874113). Aan de deur zijn kaarten 30 euro.

Deze zeer populaire Owroe Jari Dansi brengt je in de echte Surinaamse sfeer. Dus zorg op tijd voor je kaartje!

Meer info op de flyer: