500.000 euro uit auto gestolen, moeder verdachte in vrijheid gesteld

De 48-jarige Nolda P. is maandag na de rechtmatigheidstoets door de rechter-commissaris in Suriname in vrijheid gesteld. Haar zoon Chivon P. was op 25 september in verzekering gesteld op verdenking van inbraak in een zwartgelakte Toyota Lexus aan de Welgedacht C-weg. Hierbij was er volgens de benadeelde 500.000 euro uit de auto buitgemaakt.

Vernomen wordt dat de person in kwestie een groot perceel had verkocht. Hij had het gigantisch bedrag in zijn auto bewaard. Kennelijk heeft een van zijn arbeiders de info doorgeven aan de daders. In die auto-inbraakzaak werden toen vier verdachten aangehouden.

Omdat moeder Nolda P. daags na de inbraak een nieuwe auto had aangeschaft, rees het vermoeden bij de politie dat het voertuig door Nolda uit de buitgemaakte 500.000 euro was gekocht.

Het voertuig van moeder Nolda, dat door haar zoon Chivon werd bestuurd, is bij zijn aanhouding door de Surinaamse politie in beslag genomen.

De advocaat van Nolda, Maureen Nibte, gaf aan dat haar client in Frans-Guyana woont en werkt. Ze komt vaak naar Suriname. Verder gaf de raadsvrouw aan dat Nolda nauwelijks contact heeft met haar zoon. De auto had ze gekocht met haar eigen spaargeld en niet met het gestolen geld.

De zoon van Nolda heeft het voertuig van zijn moeder ongevraagd meegenomen. Terwijl hij deelnam aan het verkeer werd hij door de politie aangehouden, waarna het voertuig in het belang van het onderzoek in beslag werd genomen.

De advocaat gaf aan dat er dus thans geen dringende noodzaak is om haar cliënt Nolda nog langer aan te houden en zij verzocht de rechter-commissaris om haar cliënt in vrijheid te stellen. Dit verzoek werd gehonoreerd en de vrouw werd maandag op vrije voeten gesteld.