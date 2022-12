Vakantiegangers uit Nederland overvallen en beroofd in Suriname

Een echtpaar dat met vakantie in Suriname vertoeft, is dinsdag op klaarlichte dag slachtoffer geworden van een gewapende roofoverval in een woning aan de Anniestraat.

Ten tijde van de roofoverval was er naast het echtpaar nog een persoon bij het huis aanwezig. In een gesprek met Waterkant.Net zegt deze persoon dat hij buiten bezig was, toen de daders via de voordeur het huis binnenstormden.

Het Nederlandse echtpaar was bezig; Patricia was in de slaapkamer, terwijl haar man Ricky in bad was. De criminelen kwamen binnen en hielden de slachtoffers onder schot, waarna ze van hun persoonlijke spullen weden beroofd.

Volgens de getuige zijn de daders met twee tassen vol spullen ervandoor gegaan in een grijze Toyota Vitz. Ook de buren hebben de daders op de vlucht gezien.

Door kordaat optreden van de leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) zijn twee verdachten met vuistvuurwapens en bijbehorende scherpe patronen alsook een deel van de buit vrijwel direct aangehouden.

De benadeelden hebben beide aangehouden mannen positief herkend als daders. Volgens de getuige zijn er kennelijk nog twee verdachten die voortvluchtig zijn. Het onderzoek van de Surinaamse politie in deze zaak duurt voort.