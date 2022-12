Jurist eist 40.000 euro voorschot voor elke nazaat van slaven

Mensenrechten jurist Regillio Vaarnold is vandaag volop in het nieuws in Nederland. Dit vanwege een uitspraak die hij zou hebben gedaan over herstelbetalingen vanwege het slavernijverleden.

Volgens Vaarnold is een bedrag van 40.000 euro voor iedere nazaat van tot slaaf gemaakten redelijk als voorschot. “Pas dan zijn we bereid om te praten over excuses”, zei Vaarnold in een interview met De Kanttekening.

De uitspraak over herstelbetalingen van de 49-jarige jurist, die voorzitter is van de zwarte partij Ubuntu Connected Front (UFC) en oprichter van de antiracistische D’HERO Movement, werd vandaag opgepakt door De Telegraaf.

Eerder had ook Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS), geopperd dat Nederland miljarden euro’s aan herstelgeld moet betalen na excuses.

Premier Rutte ging daar gisteren op in en gaf aan dat Nederland geen herstelbetalingen gaat overmaken als gevolg van het slavernijverleden.