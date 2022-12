Zunder: ‘Nederland moet miljarden euro’s aan herstelgeld betalen na excuses’

Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS), is momenteel in Nederland en was vanmiddag voor overleg met kabinetsleden op het Catshuis in Den Haag. Tegen journalisten zei hij dat Nederland miljarden euro’s aan herstelgeld moet betalen na excuses voor de slavernij.

Volgens Zunder komt het kabinet niet uit onder een riant reparatieprogramma voor de gevolgen van de slavernijgeschiedenis. Hij spreekt van ‘misdaden tegen de menselijkheid’.

“Hetgeen allemaal vernietigd is, dat moet hersteld worden. Ons referentiekader ligt in termen van de miljarden euro’s en zeker niet in de honderden miljoenen euro’s”, aldus Zunder.