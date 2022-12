Fietser valt in sloot door gladheid en vriest dood

Het winterse weer en de gladheid in Nederland heeft vandaag het leven gekost aan een fietser. Het slachtoffer is vermoedelijk door de gladheid in een sloot terechtgekomen met zijn fiets. Daar is hij dood gevroren.

De politie werd vanmorgen rond 09.30 uur gealarmeerd door iemand die een persoon deels in het water en op het ijs zag liggen, langs de Hossenbosdijk in Brielle. De omgeving werd afgezet waarna de politie het onderzoek startte. Het fietspad was daar ook rond het middaguur nog spekglad.

De spekgladde wegen en straten zorgden vrijdag ook al voor meerdere ongelukken en valpartijen. De meeste mensen zijn er met de schrik vanaf gekomen, maar in Zeeland kwam een persoon om het leven nadat diens auto op de kop in de sloot belandde.

In heel Nederland geldt nog tot ten minste zaterdagmiddag code geel, maar het KNMI sluit niet uit dat de alarmcode door de gladheid het hele weekend aanblijft.

Ziekenhuizen hebben een oproep gedaan vanwege gladheid: ‘blijf thuis als het kan’.