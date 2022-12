Sint Maarten zal excuses voor slavernij afwijzen

Sint Maarten zal de excuses voor het slavernijverleden, die het Nederlandse kabinet maandag mogelijk zal maken, afwijzen. Dat heeft de minister-president van Sint Maarten Silveria Jacobs laten weten.

Op Sint Maarten en Curaçao wordt die dag opgeroepen tot demonstraties, meldt het Algemeen Dagblad.

Premier Jacobs is ontevreden over het gebrek aan overleg. Haar regering heeft een adviescomité opgericht die in gesprek gaat met bewoners. Pas daarna zal het eiland een standpunt innemen, schrijft de krant vanmorgen.

“We hebben duidelijk gemaakt dat we geen excuses accepteren voordat onze adviescommissie daarover overleg heeft gehad en we als land een discussie hebben gevoerd”, stelt ze.

Jacobs wil ook nog antwoord op een brief met vragen die ze begin deze week naar Den Haag heeft gestuurd.

In Suriname had minister Kaag een ontmoeting met de Surinaamse president: