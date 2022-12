Sergio C. in reçu fraudezaak in vrijheid gesteld

Sergio C., die op zaterdag 16 juli door de Surinaamse politie was aangehouden in verband met de reçu megafraudezaak, is vrijdag door de rechter-commissaris (rc) tijdens de behandeling van het gerechtelijke onderzoek (gvo) in vrijheid gesteld. Dit bevestigt zijn advocaat Delano Landvreugd tegenover Waterkant.Net.

Hij zegt dat C. twee advocaten in de arm heeft genomen, te weten Chandra Algoe en Landvreugd. Ze hadden een invrijheidstellingsverzoek ingediend bij het Hof op basis van artikel 61. De rc heeft vooruitlopend op het verzoek van de raadslieden de verdachte in kwestie in vrijheid gesteld. Volgens Landvreugd heeft Rother ontlastende verklaringen tegen zijn cliënt afgelegd, waarbij de rc zijn onmiddellijke invrijheidstelling gelastte.

In deze zaak is de Staat Suriname voor ruim SRD 59.3 miljoen benadeeld, waarin Danielle K., hoofd Comptabiliteit Financiën & Planning, haar jongere zus en broer Megeza en Mervelino zijn aangehouden. Verder is Robert ‘Blaka’ K. op maandag 17 oktober opgespoord en aangehouden.

Ook Yoran R. (20), een neefje van de voortvluchtige Mosa R. (49) is intussen aangehouden. Hij was werkzaam in de functie van bode op het ministerie van Financiën & Planning. Op de rekening van Robert ‘Blaka’ K. is SRD 40.9 miljoen gestort en op die van Mosa R. SRD 18.3 miljoen.

Mosa R. wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie, oplichting, valsheid in geschrifte, money laundering en verduistering dan wel medeplichtigheid. Het gerechtelijk vooronderzoek in deze zaak duurt voort.