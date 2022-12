Verdachte in verkrachtingszaak in vrijheid gesteld: vermoedelijk sprake van valse aangifte

De verdachte A.O., die op 12 oktober 2022 was aangehouden en in verzekering gesteld, is vrijdag 16 december op verzoek van zijn advocaat Derrick Veira in vrijheid gesteld. Hij was op zijn werkplek bij een multinational aangehouden, nadat er aangifte was gedaan tegen hem wegens verkrachting en zware mishandeling.

Blijkens de aangifte is A.O. in de avond bij het slachtoffer geweest waar de mishandeling en verkrachting heeft plaatsgevonden.

Het vermeende slachtoffer had een relatie met A.O. Veira heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie gevraagd negen specifieke onderzoekshandelingen te laten verrichten aangezien de aangifte bijzonder twijfelachtig overkwam.

Het huis waar de verkrachting en mishandeling zou hebben plaatsgevonden wordt bewoond door het slachtoffer en haar vier kinderen. Niemand heeft iets van een mishandeling dan wel verkrachting gemerkt. A.O. is drie dagen hierna wederom naar de woning gegaan en heeft normaal met het slachtoffer gesproken.

Volgens de raadsman heeft het buurtonderzoek geen bevestiging opgeleverd, die ondersteuning zou kunnen geven aan wat het slachtoffer heeft verklaard. Het resultaat van deze nadere onderzoekshandelingen heeft erin geresulteerd dat het OM heeft besloten om A.O. op heden vrijdag 16 december 2022, na bijkans 2 maanden ingesloten te zijn geweest, in vrijheid te stellen.

De raadsman is er stellig van overtuigd dat er een valse aangifte is gedaan door het vermeende slachtoffer.